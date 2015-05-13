版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 07:56 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月14日-5月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月11日当周

5月14日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月9日当周 27.5 26.5

四周均值(万人) -- 27.95

续领失业金人数(万人) 5月2日当周 224 222.8

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) -0.8% -0.8%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.1% +0.9%

1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2%

5月15日(五)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正5 负1.19

1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +1.2% -1.7%

1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.6%

制造业产出(较前月) +0.2% +0.1%

产能利用率 78.4% 78.4%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 96.0 95.9

现况指数 107.0 107.0

预期指数 88.6 88.8

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入41

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出63

5月18日当周

5月18日(一)

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 57 56

5月19日(二)

1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 107.2 104.2

房屋开工年率(万户) 101.0 92.6

5月20日(三)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -- -0.4%

5月21日(四)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.42

1400 美国成屋销售年率(万户)　 4月 525 519

1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.3% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 8 7.5

1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负2

综合指数 -- 负7 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐