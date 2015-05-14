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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:05 BJT

中国个股：*ST海润向联合光伏转让930兆瓦光伏电站，总价约88亿元

路透上海5月14日 - 中国海润光伏科技股份有限公司 周四公告称，拟向专注于光伏电站开发运营的联合光伏集团有限公司 出让930兆瓦的光伏电站项目，交易总价暂估88亿元人民币。

公告指出，这次出让资产，为*ST海润单独持有或与他人共同持有或由其实际控制的项目公司所拥有（含正在开发）的光伏电站并网发电项目，涉及河北、云南、甘肃、山西、新疆、江苏等多个省份。

在双方签订协议后，联合光伏支付1.5亿港元作为收购预付款，并计划向*ST海润发行价值10亿港元的可转换债券，原则上该转债利率不高于年化6%，转股价不低于公告前五日均价溢价11%。

*ST海润指出，本次电站项目转让能够顺利完成，将对公司资金回笼以及利润增长产生积极的影响，也是公司将战略重心向下游光伏电站业务发展过程中所迈出的具有重要意义的一步。

*ST海润周二起临时停牌，筹划重大光伏电站合作项目，周一收报11.7元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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