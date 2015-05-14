中国个股：*ST海润向联合光伏转让930兆瓦光伏电站，总价约88亿元

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透上海5月14日 - 中国海润光伏科技股份有限公司 周四公告称，拟向专注于光伏电站开发运营的联合光伏集团有限公司 出让930兆瓦的光伏电站项目，交易总价暂估88亿元人民币。
公告指出，这次出让资产，为*ST海润单独持有或与他人共同持有或由其实际控制的项目公司所拥有（含正在开发）的光伏电站并网发电项目，涉及河北、云南、甘肃、山西、新疆、江苏等多个省份。
在双方签订协议后，联合光伏支付1.5亿港元作为收购预付款，并计划向*ST海润发行价值10亿港元的可转换债券，原则上该转债利率不高于年化6%，转股价不低于公告前五日均价溢价11%。
*ST海润指出，本次电站项目转让能够顺利完成，将对公司资金回笼以及利润增长产生积极的影响，也是公司将战略重心向下游光伏电站业务发展过程中所迈出的具有重要意义的一步。
*ST海润周二起临时停牌，筹划重大光伏电站合作项目，周一收报11.7元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量