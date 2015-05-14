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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:01 BJT

表格：外资上周买超日本股票，日本投资者亦买超海外债券

路透东京5月14日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
5月9日当周，外资转为买超日本股票。
    
    外资5月9日止当周在日本股市买超727亿日圆，前一周卖超2,056亿日
圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券4,926亿日圆，前一周为卖超3,921
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市           债市        货币市场
    5月 3日-5月 9日      +72.7         +145.3       +1,047.0 
    4月26日-5月 2日     -205.6         +225.3       -1,658.1 
    4月19日-4月25日     +821.0         +332.9r        +383.1 


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                         股市           债市        货币市场
    5月 3日-5月 9日      +96.3         +492.6          +92.1 
    4月26日-5月 2日     +244.8         -392.1          -14.3 
    4月19日-4月25日     +168.0r        +194.8r        +159.8 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
    link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：
    link.reuters.com/tyk43s     (完)
  
 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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