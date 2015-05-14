表格：外资上周买超日本股票，日本投资者亦买超海外债券

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透东京5月14日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 5月9日当周，外资转为买超日本股票。 外资5月9日止当周在日本股市买超727亿日圆，前一周卖超2,056亿日 圆。 日本投资人最近一周买超海外债券4,926亿日圆，前一周为卖超3,921 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月 3日-5月 9日 +72.7 +145.3 +1,047.0 4月26日-5月 2日 -205.6 +225.3 -1,658.1 4月19日-4月25日 +821.0 +332.9r +383.1 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月 3日-5月 9日 +96.3 +492.6 +92.1 4月26日-5月 2日 +244.8 -392.1 -14.3 4月19日-4月25日 +168.0r +194.8r +159.8 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选： link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量