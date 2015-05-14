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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月14日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推广政府和社会资本合作模式，确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施；决定进一步推进信贷资产证券化，新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模，以改革创新盘活存量资金；并部署对部门和地方开展督查，狠抓各项政策措施落实。 　　

* 其他:

--据悉，万科 已经确定与另一房地产巨头--万达集团展开合作，双方将在5月14日举行仪式，正式公开合作事宜。至于双方合作的具体方向，目前并“不知情”。分析认为，以住宅开发见长的万科，与中国最大的商业地产运营商万达的合作，必然颇具看点。

--从国家电网获悉,新增特高压电网投资将达到4,500亿元，加上各级电网共投资1.5万亿元，带动电源和相关产业投资1.7万亿元，可年均拉动GDP增长0.8个百分点以上。

--长江证券 公告，公司拟以不低于15.25元/股的价格非公开发行不超过7.87亿股股票，募集资金不超过120亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金。公司股票将于5月14日复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳；审校 林高丽)
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