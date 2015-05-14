《中国报摘》--中国证券报5月14日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推广政府和社会资本合作模式，确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施；决定进一步推进信贷资产证券化，新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模，以改革创新盘活存量资金；并部署对部门和地方开展督查，狠抓各项政策措施落实。
* 其他:
--据悉，万科 已经确定与另一房地产巨头--万达集团展开合作，双方将在5月14日举行仪式，正式公开合作事宜。至于双方合作的具体方向，目前并“不知情”。分析认为，以住宅开发见长的万科，与中国最大的商业地产运营商万达的合作，必然颇具看点。
--从国家电网获悉,新增特高压电网投资将达到4,500亿元，加上各级电网共投资1.5万亿元，带动电源和相关产业投资1.7万亿元，可年均拉动GDP增长0.8个百分点以上。
--长江证券 公告，公司拟以不低于15.25元/股的价格非公开发行不超过7.87亿股股票，募集资金不超过120亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金。公司股票将于5月14日复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳；审校 林高丽)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量