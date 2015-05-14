中港个股：中信证券与华兴资本联手，在“互联网＋”战略中掘金

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透上海5月14日 - 中国最大券商--中信证券 与致力于TMT（电信、媒体及科技）领域的中国本土投行华兴资本周三签署战略合作协议，双方将组建联合团队，在中国“互联网+”战略的大背景下，为国内新经济企业提供专业投行服务。
中信证券 与华兴资本的联合新闻稿称，双方将为中国新经济企业的架构重组、私募融资、新三板挂牌及做市、A股发行、并购重组等资本运作提供专业服务。
合作内容包括：双方组建联合团队，甄选优秀的新经济创业企业，为其提供一流的投资银行服务；双方共同甄选、商定标的企业名单，共同获取项目机会并为其提供拆除红筹方案、私募融资服务、新三板挂牌及做市、A股发行、并购重组等一系列服务；双方共同为中国企业等在新经济领域的投资、并购、重组等业务提供服务；双方共同开发包括基金在内的各种金融产品，通过中信证券的机构销售渠道进行销售等。
双方高层均认为，在多层次资本市场蓬勃发展、注册制改革即将落地以及“互联网+”时代到来的大背景下，投行将迎来新一轮的黄金时代，双方在各自优势领域积累了丰富的优质客户、优秀团队和业务经验，将共同为新经济领域的创新企业提供中国最优质的投资银行整体解决方案，同时为其提供来自全球顶尖机构投资者的投资机会。
华兴资本近年来促成多项涉及中国科技企业的重大并购，例如优酷 与土豆的合并，腾讯 入股京东 以及最近的滴滴与快的打车合并，并担任多个海外首次公开发行（IPO）项目的承销商。不过因其没有国内投行牌照，华兴资本还未涉足国内A股市场。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量