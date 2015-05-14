重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月14日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
(重发以修正格式) 路透香港5月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7516港元<H KD=>) 美股道琼工业指数 周三收低7.74点，或0.04%，报18,060.49点。因企业季报接近尾声和经济 数据乏善可陈。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.870 -1.03 23803 12.703 -0.61 中国铝业 15.030 -0.86 32172 4.660 -0.85 中国移动 67.920 -0.80 169831 105.298 0.09 中国人寿 70.670 -3.15 92652 36.520 -0.76 中石油 121.210 -0.82 21777 9.396 -0.26 中石化 89.010 -0.88 33991 6.900 0.00 汇丰控股 48.320 -0.35 1752907 74.911 0.22 中电信 72.740 1.71 22767 5.639 -1.08 中国联通 17.870 -0.33 109333 13.852 -0.77 兖州煤业 9.260 2.09 39660 7.178 -0.72 华能国际 53.320 -4.87 15601 10.333 -0.45 南方航空 45.410 -1.58 13781 7.040 0.00 东方航空 35.900 -2.39 6145 5.566 -0.44 中芯国际 5.250 -0.57 1840 0.814 -0.74 （完）
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量