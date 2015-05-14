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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:17 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月14日

(重发以修正格式)
    路透香港5月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7516港元<H
 KD=>)
                                                                                       
 美股道琼工业指数      周三收低7.74点，或0.04%，报18,060.49点。因企业季报接近尾声和经济
 数据乏善可陈。            
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.870   -1.03      23803            12.703      -0.61
 中国铝业                      15.030   -0.86      32172             4.660      -0.85
 中国移动                      67.920   -0.80     169831           105.298       0.09
 中国人寿                      70.670   -3.15      92652            36.520      -0.76
 中石油                       121.210   -0.82      21777             9.396      -0.26
 中石化                        89.010   -0.88      33991             6.900       0.00
 汇丰控股                      48.320   -0.35    1752907            74.911       0.22
 中电信                        72.740    1.71      22767             5.639      -1.08
 中国联通                      17.870   -0.33     109333            13.852      -0.77
 兖州煤业                       9.260    2.09      39660             7.178      -0.72
 华能国际                      53.320   -4.87      15601            10.333      -0.45
 南方航空                      45.410   -1.58      13781             7.040       0.00
 东方航空                      35.900   -2.39       6145             5.566      -0.44
 中芯国际                       5.250   -0.57       1840             0.814      -0.74
 （完）
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