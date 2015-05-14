版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:25 BJT

日本数据：4月M3货币供应额较上年同期增长3.0%--央行

路透东京5月14日 - 日本央行周四公布，日本4月M3货币供应额较上年同期增长3.0%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)：

4月 3月 　 2月 上年4月

M2 +3.6 +3.6 +3.5 +3.5

M3 +3.0 +3.0 +2.9 +2.8

广义流动性 +3.1 +3.3 +3.4 +3.4

参看完整图表，请浏览日本央行网站： here

(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐