《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月14日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
*工商时报：
--国泰人寿、富邦人寿下半年都要伺机加码债市。继国寿预估下半年美国升息、利率回升机率极大后，富邦人寿13日也在法说会表示，由于美国经济复苏、美元强势，未来美债利率看升，先前出售债券实现利益，下半年也会逐步回补较高利率的债券。
--金融公开收购上路，市场人士传出，近期大众银行已聘请财顾准备发出招亲令。对此，大众银高层指出，最近确实有找财顾，但目的不是出售，而是强化体质，主要是大股东凯雷 希望大众银可以先妆点的更美再卖。
--行动支付、电子商务已成为2015年银行兵家必争之地，信用卡双强中国信托、国泰世华银行除了在信用卡业务火拚，更将战火延烧到行动支付战场。
*经济日报：
--行政院长毛治国敲定，未来政府开办长照保险后，政府承诺财务支出比率将不低于36%。外界预期，在政府财务比率调高且入法后，原本企业要负担到六成的分摊费率可望往下降。
--MSCI明晟半年度调整结果昨日出炉，台股 权重遭双降，其中，在全球新兴市场指数中，已连续第七季遭调降，单季降幅也是一年来最大，总计降低0.6个百分点，是新兴市场中降最大的国家，资金估计流出约28亿美元。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量