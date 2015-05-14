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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月14日

*工商时报：

--国泰人寿、富邦人寿下半年都要伺机加码债市。继国寿预估下半年美国升息、利率回升机率极大后，富邦人寿13日也在法说会表示，由于美国经济复苏、美元强势，未来美债利率看升，先前出售债券实现利益，下半年也会逐步回补较高利率的债券。

--金融公开收购上路，市场人士传出，近期大众银行已聘请财顾准备发出招亲令。对此，大众银高层指出，最近确实有找财顾，但目的不是出售，而是强化体质，主要是大股东凯雷 希望大众银可以先妆点的更美再卖。

--行动支付、电子商务已成为2015年银行兵家必争之地，信用卡双强中国信托、国泰世华银行除了在信用卡业务火拚，更将战火延烧到行动支付战场。

*经济日报：

--行政院长毛治国敲定，未来政府开办长照保险后，政府承诺财务支出比率将不低于36%。外界预期，在政府财务比率调高且入法后，原本企业要负担到六成的分摊费率可望往下降。

--MSCI明晟半年度调整结果昨日出炉，台股 权重遭双降，其中，在全球新兴市场指数中，已连续第七季遭调降，单季降幅也是一年来最大，总计降低0.6个百分点，是新兴市场中降最大的国家，资金估计流出约28亿美元。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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