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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:14 BJT

《香港报摘》--经济日报5月14日

* 要闻版头条：

--拥有逾5.5亿微信帐户的腾讯 积极抢攻互联网广告市场，首季网络广告收入按年大升131%，管理层已制定三大发展重点，大力拓展微信“朋友圈”广告。

* 其他：

--港交所 趁股价高企，行使权利提早赎回相当于28.95亿元港元股份之可换股债券，市场预期可换股债券持有人在换股后将出售获利，对港交所股价造成短期压力。

--据内地媒体指，万达商业 母企万达集团与万科 将于今天达成重要战略合作，消息获得万科证实。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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