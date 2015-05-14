《中国已公布新股发行上市日程表》--5月14日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/19 沪 威帝股份 732023 2,000 -- -- 民生证券 5/22
5/19 沪 吉祥航空 732885 6,800 -- -- 国泰君安 5/22
5/19 沪 引力传媒 732598 不超过3,334 -- -- 德邦证券 5/22
5/19 沪 润达医疗 732108 不超过2,360 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 南兴装备 002757 不超过2,734 -- -- 兴业证券 5/22
5/19 深 华通医药 002758 不超过1,400 -- -- 爱建证券 5/22
5/19 深 天际股份 002759 2,400 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 华铭智能 300462 不超过1,722 -- -- 光大证券 5/22
5/19 深 迈克生物 300463 不超过4,950 -- -- 申万宏源 5/22
5/19 深 赛摩电气 300466 不超过2,000 -- -- 申万宏源 5/22
5/19 深 迅游科技 300467 1,000 -- -- 国金证券 5/22
5/19 深 四方精创 300468 不超过2,500 -- -- 国信证券 5/22
5/20 沪 迎驾贡酒 732198 8,000 -- -- 日信证券 5/25
5/20 沪 华铁科技 732300 不超过5,067 -- -- 国信证券 5/25
5/20 沪 传明环保 -- 不超过4,580 -- -- 中金公司 5/25
5/20 沪 永创智能 732901 2,500 -- -- 海通证券 5/25
5/20 沪 灵康药业 732669 6,500 -- -- 中信证券 5/25
5/20 沪 金桥信息 732918 2,200 -- -- 申万宏源 5/25
5/20 深 高 伟 达 300465 不超过3,334 -- -- 华泰联合 5/25
5/21 沪 石大胜华 732026 不超过5,068 -- -- 招商证券 5/26
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暂缓发行 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 --
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
5/14 深 耐威科技 2,100 14.01 22.98 国信证券
5/14 深 赢合科技 1,950 12.41 20.34 平安证券
5/14 深 创业软件 1,700 14.02 22.98 国元证券
*5/15 深 永兴特钢 5,000 21.74 17.97 平安证券
*5/15 深 山河药辅 1,160 14.96 22.99 国元证券
*5/15 深 浙江金科 2,650 7.84 22.97 平安证券
*5/15 深 惠伦晶体 4,208 6.43 22.96 招商证券
*5/15 深 东方新星 2,534 7.49 20.49 华泰联合
*5/15 深 三鑫医疗 1,986 12.87 22.98 华泰联合
*5/15 深 康拓红外 3,500 6.88 18.11 中投证券
*5/15 深 全志科技 4,000 12.73 19.89 平安证券
*5/15 沪 海利生物 7,000 6.81 21.28 海通证券
*5/15 沪 雪峰科技 8,235 4.98 22.95 东方花旗
*5/15 沪 艾华集团 5,000 20.74 22.99 平安证券
-- 深 先导股份 1,700 21.21 22.98 兴业证券
-- 沪 新 通 联 2,000 14.31 22.98 中德证券
-- 深 永东股份 2,470 13.56 22.99 中德证券
-- 沪 普 莱 柯 4,000 15.52 18.89 平安证券
-- 沪 醋化股份 2,556 19.58 22.98 平安证券
-- 沪 金海环境 5,250 5.39 22.99 西南证券
-- 1 深 田中精机 1,668 7.92 22.98 中德证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量