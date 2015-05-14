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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:37 BJT

《台湾重要政经日程》--5月14日

=====================今日重要政经消息==============================
    5/14(四)
   --10:30 原能会技术授权签约记者会。
   --14:00 新光金控         召开线上投资人说明会。
   --14:00 中信金控         业绩说明会。
   --14:00 广达         业绩说明会。
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   *5/15(五)
    --16:20 央行公布4月银行办理人民币业务概况。
    
     5/18(一)
    --10:00 马英九总统就职七年外媒记者会。
    
    5/19(二)
    --10:30 仲量联行2015不动产高峰论坛。
        
    5/20(三)
    --16:10 台湾央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差191.8亿美元。
    --16:00 台湾经济部公布4月外销订单，上月年增1.3%。

    5/22(五)
    --08:30  台湾主计总处公布4月季调失业率，上月为3.75%。
    --16:30  主计总处公布第一季的经济成长率(统计值），4月底宣布概估值为年增3.46%。 
    
    5/25(一)
    --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行
。
    --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。
    --16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。    
    
    6/5(五)
    --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月的外汇存底为4,181.74亿美元。
    --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。
                           
    
    6/9(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
       
    6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
     
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。
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    2016年
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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