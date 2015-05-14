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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种：:农发行1/3/5/7四期固息债招标，总额260亿元，1/3年11:00招标结束
，5/7年11:30招标结束
    
    
     
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中央人民广播电台报导周三报导，中国国务院常务会议决定进一步推进信贷资产
证券化，以改革创新盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模。 
    --据熟悉中国油市的交易商周三透露，中国政府在第二季度对年度出口额的检视报
告中，将今年国内油企成品油出口配额下调40%以上。 (完)           
    
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