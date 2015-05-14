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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:47 BJT

路透基点：远东国际租赁获得20亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，远东国际租赁有限公司已经获得20亿元人民币(3.22亿美元)三年期境内贷款。该公司去年8月获得9亿元人民币贷款。

牵头行、簿记行兼额度代理行中国银行上海分行承贷10.2亿元人民币，中国农业银行上海分行以9.8亿元人民币参贷。

这笔贷款有一年的提款期，利率为中国人民银行基准利率的100%。

所得资金将用于运营资本和一般公司用途。

2014年8月那笔贷款分为：A部分7.50亿元人民币的三年期定期贷款，，B部分1.50亿元人民币的一年期循环信用贷款。银行在A、B部分获得的最高费用分别为80个基点和22个基点。A部分利率为中国人行1-3年基准利率的100%，B部分为六个月期基准利率的100%。

远东国际租赁是香港上市的远东宏信的核心企业，是中国领先的金融租赁服务商。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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