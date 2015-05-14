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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:22 BJT

《香港报摘》--信报5月14日

* 要闻版头条：

--近17年未有在香港购入官地的中信股份 子公司中信泰富地产，以约14.69亿港元击败18个竞争对手夺得一幅位于新界马鞍山住宅土地，每方尺楼面地价高达6,502港元，创区内新高。

* 其他：

--恩达集团 上周五股价一度由30港元飙升至102港元，异动前夕持仓大幅增加的台资证券行元大宝来于疯狂异动当日持仓大幅减少。

--沥青混合料搅拌设备制造商德基科技 今日开始公开招股，发售价介乎1.82-2.4港元，5月27日正式挂牌上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/黄凯)
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