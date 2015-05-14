《交易视点》五年台债主流券筹码集中，利率不易弹升--元大宝来证

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透台北5月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，即使在10年期新债标售状况良好，昨晚美国公债殖利率依然受到本周四30年期公债标售及公司债供应影响走升，但标售需求显示在此波殖利率上扬至年线之后开始吸引买盘进场，有助于美债殖利率走稳。
周三所公布的4月零售销售持平及4月进口物价连降10个月可能显示出经济成长从第一季后恢复力道不足。终场美国指标10年期公债 收在2.2820%，与前一交易日殖利率上扬2基点。
本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；从美国昨晚所公布的4月零售销售及进口物价来看，先前假设第一季经济成长因气候严寒几近停滞将受到质疑，经济成长动能仍显不足，使得在6月升息的机会微乎其微，有助于美债殖利率走稳。
台湾公债市场方面，五年期主流券依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整，反观十年券104/5期 为发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%，但资金充足，仍有一定买盘存在，若要再测今年高点，美债需要有较之前更大的弹幅。(完) (整理 高洁如; 审校)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量