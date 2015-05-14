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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:50 BJT

《交易视点》五年台债主流券筹码集中，利率不易弹升--元大宝来证

路透台北5月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，即使在10年期新债标售状况良好，昨晚美国公债殖利率依然受到本周四30年期公债标售及公司债供应影响走升，但标售需求显示在此波殖利率上扬至年线之后开始吸引买盘进场，有助于美债殖利率走稳。

周三所公布的4月零售销售持平及4月进口物价连降10个月可能显示出经济成长从第一季后恢复力道不足。终场美国指标10年期公债 收在2.2820%，与前一交易日殖利率上扬2基点。

本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；从美国昨晚所公布的4月零售销售及进口物价来看，先前假设第一季经济成长因气候严寒几近停滞将受到质疑，经济成长动能仍显不足，使得在6月升息的机会微乎其微，有助于美债殖利率走稳。

台湾公债市场方面，五年期主流券依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整，反观十年券104/5期 为发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%，但资金充足，仍有一定买盘存在，若要再测今年高点，美债需要有较之前更大的弹幅。(完) (整理 高洁如; 审校)
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