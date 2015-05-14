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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:51 BJT

中信期货：中国期指空方主导意愿提升

以下内容节选自5月14日的《期货日报》：

周三沪深300期指报收阴线，降息的利多边际效应逐步递减。技术上，沪深300期指和上证50期指的反弹行情似有到位的迹象，中证500期指上攻动能也有减弱趋势。

　　资金流出迹象明显。沪深300期指自4月30日开始5连阴的调整走势，调整中总持仓从最低186882手回升到235927手，空方主导意愿提升。不过，上周五开启反弹之后，总持仓却是连续下降。沪深300期指连续3天减仓到本周二的193881手。如果反弹中持仓迟迟不能回升，说明资金谨慎。多方主动性不强，又对反弹高度形成不利。本周反弹两天后，沪深300期指总持仓出现下降值得警惕。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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