全球金市：金价接近五周高位，因美国疲软数据缓解升息忧虑

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
该数据公布后，美元兑一篮子货币跌至逾三个月低点，因投资者担心美联储可能推迟加息。
美元之前曾在美联储可能加息的预期提振下上涨。
但美国第一季度经济增长放缓，因美元走强、严冬及油价下跌打击了企业利润，并使消费者不愿支出。美联储表示，只有在经济数据表明经济走强的情况下才会加息。
推迟加息将进一步打击美元，并提振不孳息资产黄金的价格。
其他贵金属方面，现货银 交投于近五周高点，受隔夜大涨3.5%提振。
现货铂金(白金) 和现货钯金 守住涨势，因市场认为，由于矿企试图重组，主要产国南非可能出现罢工。
南非矿工与建筑业联盟(AMCU)希望将黄金行业入门级工人的基本薪资提高一倍以上，劳资双方将陷入艰难的薪资谈判。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/李婷仪)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量