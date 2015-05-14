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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:08 BJT

全球金市：金价接近五周高位，因美国疲软数据缓解升息忧虑

该数据公布后，美元兑一篮子货币跌至逾三个月低点，因投资者担心美联储可能推迟加息。

美元之前曾在美联储可能加息的预期提振下上涨。

但美国第一季度经济增长放缓，因美元走强、严冬及油价下跌打击了企业利润，并使消费者不愿支出。美联储表示，只有在经济数据表明经济走强的情况下才会加息。

推迟加息将进一步打击美元，并提振不孳息资产黄金的价格。

其他贵金属方面，现货银 交投于近五周高点，受隔夜大涨3.5%提振。

现货铂金(白金) 和现货钯金 守住涨势，因市场认为，由于矿企试图重组，主要产国南非可能出现罢工。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)希望将黄金行业入门级工人的基本薪资提高一倍以上，劳资双方将陷入艰难的薪资谈判。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/李婷仪)
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