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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 09:14 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日上升，但价格仍承压

7月小麦期货 上涨0.16%至每浦式耳4.82-1/4美元。周三收升0.2%，此前价格曾触及五天低位。

大豆价格承压，因美国农业部本周预测，2015/16年美国大豆结转库存为5亿蒲式耳，高于市场预期。

欧洲交易商表示，在周三结束的招标中，突尼斯(突尼西亚)国家谷物局买进磨粉小麦10万吨，以及14.2万吨的硬粒小麦。一位交易商表示，当中有一些小麦可能是来自黑海地区，再次避开美国的供应。这令美国小麦价格承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 482.25 0.75 +0.16% +0.36% 491.63 53

CBOT玉米 363.00 0.75 +0.21% +0.55% 372.53 32

CBOT大豆 958.25 1.00 +0.10% +0.29% 971.27 46

CBOT稻米 $9.40 -$0.04 -0.48% -2.19% $10.26 17

美国原油 $60.16 -$0.34 -0.56% -0.97% $56.52 61

汇率

欧元/美元 $1.135 -$0.001 -0.09% +1.18%

美元/澳元 0.812 0.001 +0.14% +1.88%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/戴素萍 审校 龚芳/白云)
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