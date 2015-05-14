芝加哥期市：大豆期货连续第二日上升，但价格仍承压

7月小麦期货 上涨0.16%至每浦式耳4.82-1/4美元。周三收升0.2%，此前价格曾触及五天低位。
大豆价格承压，因美国农业部本周预测，2015/16年美国大豆结转库存为5亿蒲式耳，高于市场预期。
欧洲交易商表示，在周三结束的招标中，突尼斯(突尼西亚)国家谷物局买进磨粉小麦10万吨，以及14.2万吨的硬粒小麦。一位交易商表示，当中有一些小麦可能是来自黑海地区，再次避开美国的供应。这令美国小麦价格承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 482.25 0.75 +0.16% +0.36% 491.63 53
CBOT玉米 363.00 0.75 +0.21% +0.55% 372.53 32
CBOT大豆 958.25 1.00 +0.10% +0.29% 971.27 46
CBOT稻米 $9.40 -$0.04 -0.48% -2.19% $10.26 17
美国原油 $60.16 -$0.34 -0.56% -0.97% $56.52 61
汇率
欧元/美元 $1.135 -$0.001 -0.09% +1.18%
美元/澳元 0.812 0.001 +0.14% +1.88%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 杜明霞/戴素萍 审校 龚芳/白云)