版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:16 BJT

金属期市：伦铜微升，美元走软以及对中国放宽政策的预期带来支撑

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

德国经济放缓对欧元区第一季经济放缓造成拖累，不过欧元区第一季国内生产总值(GDP)仍录得近两年的最大增幅，因食品和燃料价格低廉，推动消费开支增长，同时也要归功于欧洲央行刺激计划的启动。

中国4月末广义货币供应量(M2)增速时隔三个月后再创历史新低，前四个月固定资产投资增速更创下近15年新低。这显示经济下行压力仍然很大。

必和必拓 和力拓 因税收问题在澳洲面临越来越大的政治压力，另一方面在铁矿石价格暴跌的同时，全球市场供应仍大量涌入。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 王颖/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐