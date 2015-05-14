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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:38 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

* 明报：

--珠宝零售商周大福 董事总经理黄绍基表示，今年于香港约有30间店舖需要续租，部分店舖已获得10-20%的租金减幅。

* 苹果日报：

--消息人士称，为配合进军中国市场并摆脱常年加租的负面形象，房地产基金领汇 拟更改名称。

* 星岛日报：

--继中银香港 之后，渣打香港将人民币定期存款息率下调40点，3个月年息率降至2.6厘，6个月及12个月年息均为2.5厘。目前只剩恒生银行 和滙丰 部分定存守住3厘。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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