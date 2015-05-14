《香港报摘》--其他报纸重要消息5月14日

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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* 明报：
--珠宝零售商周大福 董事总经理黄绍基表示，今年于香港约有30间店舖需要续租，部分店舖已获得10-20%的租金减幅。
* 苹果日报：
--消息人士称，为配合进军中国市场并摆脱常年加租的负面形象，房地产基金领汇 拟更改名称。
* 星岛日报：
--继中银香港 之后，渣打香港将人民币定期存款息率下调40点，3个月年息率降至2.6厘，6个月及12个月年息均为2.5厘。目前只剩恒生银行 和滙丰 部分定存守住3厘。（完）
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。