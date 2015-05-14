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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日

**上海证券报**

--随着新三板的日渐火热，全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚近日明确新三板分层今年会推出，但从国际上看没有成熟的模式，需要找到适合中国自己的分层路径。

**证券时报**

--长江电力 在近日举行的2014年业绩说明会上表示，今年将深化核电领域的布局，加速推进俄罗斯等国的水电项目进程；未来三峡集团拟将现有国内核电业务注入长江电力，并以长江电力为主体开展与中核集团在新增核电项目建设及核燃料产业链等方面的战略合作。

**21世纪经济报 道**

--尽管国家核电技术公司与中国电力投资集团目前合并方案仍未出台，市场对于两家公司合并后资产证券化的动作已经有较为明确的预期，预计未来中电投与国核电力合并之后将旗下核电资资产证券化将是大概率事件；现在有两种看法，一种猜测是国核和中电投的核电业务有可能整体上市，而另外一种说法是将两家公司合并后会整体注入中电投的上市公司平台。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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