《中国报摘》--其他报纸重要消息5月14日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
**上海证券报**
--随着新三板的日渐火热，全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚近日明确新三板分层今年会推出，但从国际上看没有成熟的模式，需要找到适合中国自己的分层路径。
**证券时报**
--长江电力 在近日举行的2014年业绩说明会上表示，今年将深化核电领域的布局，加速推进俄罗斯等国的水电项目进程；未来三峡集团拟将现有国内核电业务注入长江电力，并以长江电力为主体开展与中核集团在新增核电项目建设及核燃料产业链等方面的战略合作。
**21世纪经济报 道**
--尽管国家核电技术公司与中国电力投资集团目前合并方案仍未出台，市场对于两家公司合并后资产证券化的动作已经有较为明确的预期，预计未来中电投与国核电力合并之后将旗下核电资资产证券化将是大概率事件；现在有两种看法，一种猜测是国核和中电投的核电业务有可能整体上市，而另外一种说法是将两家公司合并后会整体注入中电投的上市公司平台。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量