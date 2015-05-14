《路透晚报》--5月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：4月财政收入同比增8.2%，财政支出大增33.2%--财政部

中国财政部周四公布4月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入13,502亿元人民币，同比增长8.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.7%。

--中国经济：新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模,支持其在交易所上市--国务院

中国政府网周三报导，国务院常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

--中国政策：不再保留非行政许可审批，外债额度等49事项取消--国务院

为进一步简政放权，中国国务院周四发文决定取消49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

--中国政策：2015年全国稀土矿开采总量控制指标10.5万吨--国土资源部

中国国土资源部周四下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，2015年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨。这一数据与上年一致。并宣布中国五矿集团公司、中国铝业公司等六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。

--香港数据：4月底止外汇基金境外资产增加至29,234亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至4月底止外汇基金境外资产为29,234亿港元，按月增加913亿港元。

【金融】

--中国金融：注册制后首批ABS信披指引将问世，ABS发行料提速--消息

为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引；市场预期，指引对产品信息披露要求明确后，一季度发行节奏放缓的ABS产品规模将明显提速。

--基金产业：工行将与巴西Caixa建立500亿美元基建投资基金--消息

中国和巴西政府消息人士周三表示，巴西最大的抵押贷款机构Caixa Econômica Federal与中国工商银行将创建500亿美元的基金，用于在巴西的基础设施投资。

【固定收益】

--中国公开市场：连续四周暂停，经济疲弱不振宽松政策料延续

本周迎来中国今年年内第二次降息，银行间流动性呈泛滥之势，短期资金利率连续刷新数年新低。央行在公开市场上坚持无为而治，连四周空窗，且是连续第三周既无资金投放亦无回笼。

--新债招标：农发行五年增发债收益率3.5503%，七年3.8939%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标增发的两期固息债，五年品种中标收益率为3.5503%，七年期中标收益率3.8939%；两期债对应投标倍数分别是3.12倍和2.63倍。

--中国新债：今年铁路建设债券发行规模1,500亿元，首期200亿周五招标

中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券(铁道债)发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年；而今年首期200亿元铁道债将于周五(15日)招标，含10年和20年期。

--中国债市动态：宽资金及放松预期支撑现券，关注收益率降速过快风险

中国银行间债市周四现券继续向好，因资金极度充裕，及不佳经济数据令市场预期未来政策仍将放松。虽然对现券后市看法依旧较为乐观，但收益率过快大挫可能引发的短期反弹风险也值得关注。

--中国货币市场：七天回购利率跌破2%整数关口，一年Shibor跌势扩大

中国银行间市场周四早盘七天期回购加权利率跌破2%整数关口，并创下四年半新低；长期资金价格方面，一年期shibor走低逾7个基点(bp)，为4月以来跌势中单日最大幅度。

--香港新债：政府拟发行新一批伊斯兰债券，下周一起进行路演

香港政府周四称，拟发售新一批的伊斯兰债券，并已委任汇丰及渣打银行为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，下周一（18日）起于亚洲、中东及欧洲举办连串固定收入投资者会议。

--台湾新债：香港电讯盈科子公司15年期零息美元债以5.0%定价--消息

两位消息人士周四指出，香港电讯盈科集团旗下企业将在台湾发行15年期零息美元债，满五年及之后每五年可开始赎回券(NC5*5)以IRR(隐含年报酬率)5.0%定价。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，升破6.20元关口后购汇意愿增强

人民币兑美元即期周四早盘小幅上涨。交易员表示，人民币中间价今日创出近15个月新高，但市场反应平静，早盘人民币短暂升破6.20元关口后，客盘结汇意愿下降，购汇意愿反而较高。

--路透调查：人民币多仓下降，虽然经济放缓但仍然看涨

路透调查显示，多数亚洲货币的人气恶化，受 到中国经济放缓以及全球债市动荡的打压，泰铢空仓为近一年半来最高。

--离岸人民币：中国财政部下周在香港进行120亿元人民币国债招标

中国财政部周四透过香港金管局刊登招标公告，计划在下周三进行120亿元六个期限的国债投标。此前，财政部已明确今年将分两次在香港发行共280亿元人民币国债，与去年发行规模持平。

--离岸人民币：中银台北下调银行转存款利率，九个月与一年期创新低

因应中国央行再次降息，中国银行台北分行持续下调台湾本地银行转存款利率，九个月与一年期转存利率纷创历史低位，一年期转存利率快速跌破3.0%水准，仅剩2.80%。

【证券/行业】

--《财经洞察》中国“互联网+”战略将引发资本市场变革，投行应未雨绸缪

中国政府正力推“互联网+”战略，可以预见互联网企业将逐渐成为中国经济的重要力量，当然亦将成为未来国内资本市场的主力军之一。这一新趋势将为中国本土投行带来新的考验，投行应提前布局，迎接这一变革的到来。

--中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力

中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，由于周三公布的4月份金融数据不佳，大盘今日走势乏力，盘中热点较为散乱，板块走势明显分化。由于下周又有新股发行，将对资金面形成压力，预计大盘短线维持震荡整理格局。

--《独家新闻》消息人士称中国国产大飞机C919首飞及交付时间或推迟

消息人士称，中国自主研发的大型客机C919首飞时间较计划推迟，交付时间可能推迟最多两年。

--中国能源：政府在第二季将成品油出口配额下调逾40%--交易商

据熟悉中国油市的交易商周三透露，中国政府在第二季度对年度出口额的检视报告中，将今年国内油企成品油出口配额下调40%以上。

--中国能源：5月柴油出口或增至逾65万吨，因内需依然低迷

行业消息人士表示，中国本月肯定会增加柴油出口，出口量可能攀升至逾65万吨的近纪录高位，因国内需求依然疲弱且库存增加。

--航空产业：中国业者转进二线城市开发国际航线商机

中国航空业者正指望内陆省份崛起能够带动下一阶段的全球性扩张，对距离沿海省份航运中心数百英里之遥的城市提供直飞圣荷西及内罗毕等地的航班。

--企业结盟：中国两大地产商万科与万达签战略合作协议，开展深度项目合作

中国两大房地产商--万科与万达集团周四称，双方签署协议建立战略合作关系，将在房地产项目上开展深度合作。

--企业结盟：和黄与VimpelCom磋商合并意大利流动电讯业务

由亚洲富商李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔有限公司周四称，该公司正与俄罗斯VimpelCom就合并各自于意大利的流动电讯业务进行磋商。

--中国个股：长江证券拟定增募资120亿，以扩大信用交易业务规模等

中国中型券商长江证券周四公告，拟以15.25元人民币的底价，非公开发行不超过7.87亿股股票，至多募资120亿元用于增加资本金，补充营运资金。具体用途包括扩大信用交易业务规模和开展互联网金融业务等。

--中国个股：*ST海润向联合光伏转让930兆瓦光伏电站，总价约88亿元