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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:12 BJT

宝城期货：天气因素主导后期郑州动力煤期货走势

以下内容节选自5月14日的《期货日报》：

近期动力煤期货1509合约在400—420元/吨区间振荡，盘面趋势暂不明朗，后市能否突破420元/吨，打开新的上行空间，取决于天气因素。 　　 　　不过止跌之后，动力煤价格能否持续走强则取决于下游需求，而随着夏季来临，天气因素将起着至关重要的作用，一是气温高低左右着用电量；二是气候因素决定着下雨量，从而决定着水力发电对火力发电的替代程度。去年夏季气温较往年同期偏低，这令全国总发电量仅出现3%左右的增幅，不过丰水年却令水力发电量猛增，而水电的替代效应使得火电发电量同比出现6%左右的下降，这导致了去年夏季动力煤价格持续大幅下跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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