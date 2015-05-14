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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 09:16 BJT

《汇市简讯》英镑/美元升向1.5800附近的阻力位

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    *  亚洲早盘陷于窄幅区间，开高0.45%；但英国央行调降增长预估，
限制英镑升幅 
    *  英国4月RICS房价差值为33，为2014年8月以来最高 
    *  动能指标、20日波林格指标、5日/10日/20日移动均线均走升
    *  目标位在1.5800附近的11月/12月区间阻力水准
    *  纽约交投区间1.5634/1.5768为初步支撑位/阻力位
    *  相关图表：link.reuters.com/hak74w (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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