更新版1-中国公开市场：连续四周暂停，经济疲弱不振宽松政策料延续

* 公开市场逆回购操作第八次暂停，连续第四周空窗

* 本周实现连续第三周既无资金投放亦无回笼

* 年内第二次降息之后，宏观数据显示经济下行压力仍不减

* 机构宽松加码预期仍在，短期料正回购重启概率不大 (新增更多评论及细节)

路透上海5月14日 - 本周迎来中国今年年内第二次降息，银行间流动性呈泛滥之势，短期资金利率连续刷新数年新低。央行在公开市场上坚持无为而治，连四周空窗，且是连续第三周既无资金投放亦无回笼。

分析师并指出，4月最新出炉的宏观数据显示，经济基本面低迷不振局面依旧，短期宽松政策局面仍有望延续，而通过公开市场回笼资金概率亦不大，因宽松基调下释放干扰信号或不利于稳定市场预期，因此预计未来通过创新工具配合政策宽松以稳增长仍为主要目标。

“现在公开市场并不传递太多的政策信号，而流动性状况现在也已经到了极为宽松的水平，在目前的政策态势下，通过公开市场收放的可能性和意义都不大，”华中一银行交易员表示。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起并普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。

本周降息以来，银行间资金面宽松泛滥局面依旧，隔夜最新加权回购利率 逼近1%低位，累积下行近20基点，七天回购利率 跌破2%，累积下行超20基点，继续刷新数年新低。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，资金面比预期还要宽松，关键是还有更多的宽松政策在后面，经济很糟糕的时候，利率就该很低，甚至在宏观经济转型成功之前，未来几年应该要适应这样的低利率了，七天的中枢降到2%附近很合理。

中国4月末广义货币供应量(M2)增速时隔三个月后再创历史新低，当月新增人民币贷款跌至年内低点。分析人士认为，4月宏观数据的全面低迷，显示经济基本面压力仍相当大，政策持续放松的步伐依旧不会停止，除了更多的降准降息外，进一步创新政策工具加快政策传导，有效降低融资成本仍有操作空间。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/mak74w

**正回购重启预期并不大**

业内人士并指出，货币供应量(M2)增速创历史新低背景下，宽松政策亦在连续发力，因此公开市场方面亦不大可能重启正回购来回笼资金；不过目前短期资金价格下行较快，但是长期资金利率仍处于相对高位，未来打通货币政策向实体经济传导不畅路径将成为央行主要目标。

“这一时期，也许公开市场最好的操作就是不操作，”中信证券固定收益研究部主管、首席分析师邓海清博士认为，一般情况下中国的公开市场的量比较小，操作更多的是象征意义大于实质意义。

他并指出，如果央行希望宽松，降准降息已经传递出足够的强势信号，如果央行不希望宽松，回笼量也无济于事，而且回笼信号也会干扰到宽松信号的传递。

“M2都那么低了，不可能回笼，”杨浩亦认为，货币向实体的传导不畅，短端是下来了，长端没下，投资都短期化，现券市场表现特别明显，降中长期利率将是未来的目标。

他并指出，央行态度仍属谨慎，短期可能仍会先倾向使用中长期工具MLF、PSL；还有就是财政政策发力，央行直接提供资金支持；最后的招数就是央行直接购买银行资产，背书商业银行直接提供信用。

央行上周五公告，今年4月通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币650亿元人民币，期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%；同时根据货币市场流动性总体情况，4月人民银行收回到期常备借贷便利(SLF)1,700亿元，期末常备借贷便利余额为零。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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