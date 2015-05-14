港报社评：中央与时间赛跑 促经济见底反弹--经济日报5月14日

内地上月经济数据逊预期，今季恐难保七，此令中央面临严峻时间挑战，必须令减速尽快见底，否则难达全年目标，此预视更多货币与财政稳经济措施，势在未来一两个月更密集出台。

助经济止泻 货币财政势加码

昨公布的一系列内地4月经济数据皆逊市场预期，无论工业增加值、零售消费，以至固定资产投资等增速均下滑，且在中央频频降准与减息下，上月广义货币供应M2仅增10.1%，创纪录新低，反映内地经济下行压力仍有增无减。

相信中央亦深知内地经济弱势未改，故作为官方智囊机构的国家信息中心，上周已放风指今季经济增长有可能进一步放缓，由首季的7%降至6.8%。内地就业市场仍稳下，中央应未至于对当前形势感恐慌，但对经济前景势日趋审慎，因经济数据反映中央须加紧和时间竞赛。

此因在经济屡振未兴下，内地经济仍会跌得多深，现时仍难逆料。但中央更关注的应是，内地经济能否在今季见底。若今年第二季经济增速跌破7%，第三季仍未能扭转弱势，甚至进一步跌至近6%的边缘，那除非第四季出现奇迹，经济增长急反弹，否则今年要达到增长7%的目标，恐成镜花水月。

若内地经济今年未能保七，除打乱中央稳经济与推动各种经济改革的部署外，势更严重打击外界对中国经济前景，以至中央经改成效的信心，除挫伤内资与外资的投资意慾外，经济阴霾日益浓重更恐拖累消费，不断增添经济下行重压，令未来经济减速更甚。

正因第二季经济能否见底，对中央来说至关重要，预视一系列进一步加码宽松货币与积极财政政策，将在未来一两个月内更密集出台。就如人行在周日宣布减息后，很可能在未来一个月再次调降存款准备金率，以至财政政策方面，除加批基建投资外，一些减税刺激消费的措施，如降低消费品税等，势在短期内加快出台。

靠楼市基建救急 副作用亦增

当然，若中央在未来一两个月内加力谷经济，今年内地经济仍有望保七，稳住国民与外资信心，惟此却不无副作用。就如中央继续放水松银根，难免令已严重超发的货币更趋泛滥；楼市政策由遏楼价转为谷楼市，亦令楼市绑架经济的困局更难解决；至于加快政府基建投资，恐令重复建设与地方债等积弊恶化，尾大不掉。中央在短期内加力稳经济，固无可厚非，惟加码出招后遗症亦大，为经济可持续发展与经济改革倍添难度，如何拿捏个中准绳，将成中央宏调大挑战。

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