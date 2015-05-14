港报社评：政治假期“袋住先”便民意识“袋一世”--信报5月14日

七十年前的一九四五年，中国八年抗战结束，香港的三年零八个月沦陷也告终，因为随着美国在广岛与长崎投下两枚原子弹，日本无条件投降，第二次世界大战以盟军胜利作毕。自此之后，香港将英国恢复统治的八月三十日定为重光纪念日，而且是公众假期，后来重光纪念日改为八月最后的星期一及之前的星期六。九七回归之后，特区政府索性不再纪念香港重光，公众假期也取消。

去年，中央政府将九月三日定为「中国人民抗日战争胜利纪念日」， 十二月十三日定为「南京大屠杀死难者国家公祭日」，特区政府紧接着宣布，将于每年九月三日及十二月十三日举行官方仪式，纪念中国人民抗日战争胜利及悼念南京大屠杀死难者。及至昨日，政府建议将今年九月三日定为一次性的特别假期，以便社会大众参与中国人民抗日战争胜利七十周年纪念日的各类活动，并于本月二十二日刊宪，二十七日提交立法会进行首读及二读。

由此可见，民主党立法会议员单仲偕将九月三日这一天解读为「政治假期」，基本上是正确的。单仲偕表示，政府今次急就章，为了配合中央政府，在不足四个月时间之内安排一天特别假期，有异于过往预早半年至九个月提出，不值得鼓励，民主党会考虑投票意向。

尽管是政治假期，其实又有什么大不了的呢？莫说建制派纷纷支持，连泛民阵营亦没有多少反对声音。社民连梁国雄赞成今年九月三日定为假期，原因是「逢系令工人多啲假期嘅事我都赞成」，笑称不介意「袋住先」。至于工党李卓人，支持抗战胜利七十周年纪念日放假之余，同时希望商界支持该党的建议，增加五天劳工假期。换个角度来看，李卓人没有因为五天劳工假期未到手而反对新增一日特别假期，其态度亦可说是「袋住先」。

对于普罗大众打工一族而言，着眼点肯定不在于放假也要政治化，而是能不能拥有多一天休闲日子。商界呢？正如自由党田北俊所说，由于该日属于全国性兼一次性假期，相信商界的反对声音不大，安排人手不会有太大困难，只是不希望假期变为永久性而已。

没错，九月三日是政治假期，七月一日何尝不是？十月一日更加是政治最正确的政治假期，因为此乃值得放烟花庆祝的国庆。虽然如今中港矛盾闹得不可开交，任何事情涉及「一国」皆有可能触动「两制」之下的敏感神经，可是安排放假作为便民之举，实在应该将原本的政治角力抛诸脑后，没有必要因为意识形态之争而横加阻挠。况且区区一天假期，各方有几个月时间可作预先安排，比起因台风袭来的忽然休假，一点也不愁狼狈了吧。既然梁国雄作为激进民主派象征人物亦不抗拒(放假)「机不可失、一定要得」，民主党单仲偕等人最好还是顺应民意，将一次性特别假期袋袋平安。

推而广之，我们认为不但九月三日放假应该「袋住先」(立法会首读与二读之时勿胡乱否决)，议员作为民意代表，更加应该将便民意识「袋一世」，尽可能把累积日久的社会怨气化解一下。

早前美国有一项调查指出，全球三十二个国家和地区之中，香港人表露日常情感的指数最低，甚至比拘谨的日本人更喜怒不形于色。简言之，香港人普遍一副扑克脸，木无表情，最不爱笑。缺乏笑容的香港，肯定不是可喜的现象，如果拥有立法权的代议士能够从便民角度出发，并不局限于为权贵服务，亦不流于意气之争，相信香港人的笑容会多一点。

九月三日作为政治假期，也让香港人回顾一下抗战历史，汲取当中有血有泪的教训，不失为上一课公民教育的好机会。

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