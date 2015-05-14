台湾汇市：盘初明显走升至二周高位，国际美元因数据不佳走弱且外资汇入

路透台北5月14日 - 台币兑美元 周四盘初大幅走升。汇银人士指出，国际美元因疲弱的零售销售数字而走疲，加以外资汇入力道强劲，盘初台币升幅明显扩大，创二周高位。

汇银人士表示，疲弱的销售数据压低国际美元，韩元也止跌回升，台币跟着走扬；同时，外资亦延续前一交易日汇入趋势，早盘进场续抛售美元；但出口商则是收手，态度转趋观望。

台币兑美元早盘一度触及30.560的高位，创自4月30日以来的盘中高位，当日在30.480。

〞一大早大型外资保管行就出来丢美金了，可见外资进来不少。〞一位大型公股银行交易员说。

在出口商方面，汇银人士也指出，随台币升幅扩大，出口商纷纷收手，惜售美元。

〞这个价格谁卖得下去啊。〞一位小型民营银行交易员说。

美元指数周四早盘徘徊在三个月低位附近，此前公布的美国零售销售数据较预期疲软，使投资者质疑美联储到底是否能够在今年升息。

本地时间10:00，韩元兑美元 报价在1,093.6，上日收在1,099.7。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.560-30.639；上日交易区间在30.658-30.710。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价微幅加深，显示市场看跌美元；一个月美元/台币远汇 报30.545/30.575，上日收在30.650。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.560-30.650

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