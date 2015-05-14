港报社评：无綫续牌获指配频谱，未见可推动电视变革--明报5月14日

政府宣布无綫电视的免费电视牌照续牌12年至2027年，这个安排放在目前免费电视生态检视，无綫将安然大吉。不过，无綫续牌条款门槛低，看不到有力求精进之志，而无綫获分配频谱最多，在整体行业结构有不对称优势，无綫一台独大局面，也将继续不变。因此，近年来不少人拥有免费电视透过真正有效竞争，提高节目质素，以新思维丰富创意产业的期望，相信又要落空了。

无綫投资缩减，节目质素难提升

亚视不获续牌，明年4月起停播，前年获发牌的两家电视台仍然未有启播日期，企图心有多大可想而知。在这种情况下无綫获续牌，检视有关条款，例如未来6年，无綫将投资63.36亿元，较对上一次的70亿元减幅约一成，若计算通胀在内，投资额可谓大缩水。电视台投资多少，与节目质素没有必然关系，可是制作电视节目在在需财，若资金不足，却认为可以长期制作高质素节目，那是奢望。另外，续牌条款规定无綫制作的节目时数，占节目总数不及三分之一，学者认为这个比例，在亚洲市场属偏低水平。其实，这个本地制作节目比例，实质反映在缺乏有效竞争之下，无綫「是是但但」的取态。

免费电视节目质素每况愈下，一般认为与无綫缺乏真正竞争对手有关。亚视长期积弱，收视率不到一成，变相塑造了无綫的垄断地位，缺乏竞争动力，无綫近年一些节目质素之低下，不少社会人士早有意见和不满。只是，从无綫的角度审视﹕可见将来看不到免费电视生态会有根本转变，固有优势地位继续保持，不作大手笔投资仍然是行业龙头，广告继续享占最大份额等等，这样的无綫哪来变革的动力？可见，没有竞争对手进逼，就难怪无綫依然故我。

市场上其他持份者，对无綫未构成威胁以外，政府在行业结构的倾斜做法，也是无綫保持一台独大的原因之一。无綫现在占用的频谱，本来到2018年底才届满，政府决定续牌12年的同时，以「行政指配」方式，让无綫继续占用现有频谱，与牌照同期。

无綫与亚视原本分享全部频谱，各占一半，亚视不获续牌之后，政府即时拨两条频谱给香港电台作模拟广播。此举是否最有效使用大气电波，社会上已有争议，现在政府让无綫继续占用原有频谱，其他业内持份者，无论是2家、3家或4家，都只能分占余下一半，除非政府辟出更多频谱，否则到2027年，无綫在频谱方面都有优势。

政府认为免费电视服务有独特社会功能，若采市场主导方式指配频谱，要顾及免费电视服务可能缩减或中断的风险，云云。不过，风险怎样发生，即使有风险，是否无法有效控制等，政府没有具体解释。免费电视透过频谱，覆盖率和渗透率并非固定网络可以比拟，此所以亚视不获政府续牌后，包括并非电视行业的生意人都觊觎亚视占用的频谱，因为拥有频谱，就握有最便捷的传播途径。即是说，频谱由谁占用，涉及巨大利益分配，现在政府未经谘询，而「凌驾性公衆因素」也未讲清楚，就这样以行政手段指配频谱给无綫，这是近年政府的广播政策，再一次有偏离自由市场原则之嫌。

频谱「指配」倾斜，造就无綫续独大

上一次是两年前增发免费电视牌，取态最积极的香港电视落选，社会上有广泛回响；政府拒绝公布遴选细节，只含糊地说增发牌照要顾及公司的持续性和行业的稳定性。这个说法，当时被解读为政府目的为保住亚视；有意见批评政府不单制订规则，还决定业者成败，偏离了自由市场原则，优胜劣败不再由市场规律决定，变为汰强留弱、劣币驱逐良币的局面。增发免费电视牌照一役，政府偏离了大家熟悉的营商环境，人治色彩浓烈的暗涌，最使人忐忑不安。今次政府处理频谱，又放弃市场主导，而行政指配「明益」无綫，却未能提出使人信服的理由，这样的广播政策在市民心目中，又多了一个疑问。

免费电视服务质素低下，许多人都想见到情况有改善，今次无綫的续牌条款，有立法会议员认为频谱指配不公平，学者从投资额收缩，更断言「香港电视业玩完」，反映有识之士对电视变革前景不乐观。政府说一贯的广播政策目标，是让市民有更多节目选择，鼓励投资者投资广播业推陈出新，促进公平和有效竞争，云云。话虽如此，这两年政府在免费电视牌照的举措，却未见对达至这个目标，有明显积极推动作用。大气电波是珍贵的公共资产，长期以来，大气电波对整体社会未能发挥最大作用，只是成为既得利益者藉此牟利的工具，而展望将来，更无改善之望，情况使人十分沮丧和无奈。

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