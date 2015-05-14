《财经洞察》中国“互联网+”战略将引发资本市场变革，投行应未雨绸缪

* “互联网+”战略及A股牛市，将造就互联网企业上市潮

* 注册制即将启动，考验投行市场化定价能力

* 与新型投行结盟有助传统券商快速布局

作者 林琦

路透上海5月14日 - 中国政府正力推“互联网+”战略，可以预见互联网企业将逐渐成为中国经济的重要力量，当然亦将成为未来国内资本市场的主力军之一。这一新趋势将为中国本土投行带来新的考验，投行应提前布局，迎接这一变革的到来。

上海和深圳证交所都在积极推动未盈利互联网企业在A股市场上市，而近期A股的结构性牛市造成中小盘股估值高不可攀，再加上“互联网+”国家战略的推动，未来互联网企业大批量现身A股市场是不难预测的。

深市创业板平均市盈率已高达114倍，刚在创业板上市的互联网视频企业--暴风科技 市值已超过50亿美元，而在美上市的国内视频网站老牌龙头优酷土豆 市值仅38亿美元，全球互联网企业估值巅峰已由美国转向中国，这已经吸引大量拟在海外上市甚至已在海外上市的中国互联网企业，筹划回归A股市场。

这将给国内本土投行带来很多业务，例如企业架构重组、私募融资、新三板挂牌、A股首次公开发行（IPO）、并购重组等。

但是国内本土投行已做好准备了吗？相信相当多还没有。

单以估值而言，国内互联网企业以往绝大多数在海外上市，本土投行并没有太多经验；而且股票发行注册制今年即将实施，未来新股发行将市场化定价，目前仍习惯于以市盈率（PE）来对新股估值的国内投行，未来将面临如何准确对互联网企业进行估值的难题。这将不是那种简单拍脑袋式的定价，需要能够让发行人和投资人共同接受的定价逻辑。

大多拟上市互联网企业未实现盈利，海外上市时国际投行往往采用市销率、用户价值等独特估值体系。在过往十多年的中国互联网公司海外上市浪潮中，摩根士丹利 、高盛 等一线投行以及Piper Jaffray 、Roth Capital、Jeffries等二线投行都拥有了丰富的经验。

国内本土投行未来在给互联网企业提供投行服务时，需要更多专业技能，不仅需要熟知国际惯例，还需对国内互联网行业和资本市场有着更深刻的理解，这样才能为这些互联网公司提供更好的服务。

举个例子，阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服已明确表示将在A股上市，其业务包括银行、小额贷款公司、基金公司等传统金融业态，也包括支付宝、余额宝、招财宝等互联网金融业态。蚂蚁金服如何估值，不仅是诸多私募股权投资机构的考试题，也是未来准备参与其A股发行承销的投行的考试题。

中国已是全球最大的互联网市场之一，近年来随着阿里巴巴 、腾讯 百度 等诸多互联网企业纷纷登陆资本市场，国内互联网行业并购风起云涌。这不仅刺激众多知名私募基金在中国扎根，还催生了一批新型投行，例如华兴资本、投中资本、易凯资本和汉理资本等。

他们在国内没有传统的投行牌照，但凭借在互联网行业内深厚的人脉、对行业的深入了解及熟悉海外资本市场，成为国内科技领域投行的领军者。他们担任了大多数国内互联网企业并购案的财务顾问，部分还成为互联网企业海外上市的承销商。

这些新型投行将成为中国传统券商投行布局互联网业的捷径。国内最大券商中信证券 与科技业新型投行的领跑者华兴资本周三宣布结盟，无疑将给国内传统投行一个强烈信号，大型券商已开始在互联网等弱项领域提前布局。而且中国证监会正蕴酿放开券商牌照，未来这些新型投行亦有可能独立申请国内投行牌照，深度介入国内互联网领域的投行业务。