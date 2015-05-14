背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览

路透北京5月14日 - 以下为中国政府2015年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**扩投资**

--发改委4月27日发布通知，批复新建重庆巫山和内蒙古乌兰察布两个民用机场可行性研究报告，项目总投资21.59亿元人民币。

--发改委批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30亿元人民币。

--发改委2月9日批复大连港大窑湾港区四期和烟台港西港区30万吨级原油码头两项工程，总投资约43.1亿元人民币。

--发改委1月27日公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程。

--发改委1月26日批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。

--发改委1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

--国务院1月14日常务会议决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业。

**金融**

*--国务院5月13日常务会议决定，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

--中国央行5月10日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

--国务院4月22日发布关于实施银行卡清算机构准入管理的决定称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。

--中国央行决定自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。同时决定自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

--外管局4月8日发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。

--国务院4月1日常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

--中国人民银行3月30日称，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

--中国人民银行称，自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

--中国人民银行称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

**财税**

--5月6日国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除 。

--中国财政部4月30日决定，自5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。

--发改委4月19日宣布，自4月20日起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。

--中国财政部3月30日公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。

--中国国务院决定继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。确定从2015年1月1日至2017年12月31日，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业范围，由年应纳税所得额10万元人民币以内（含10万元）扩大到20万元以内（含20万元），并按20%的税率缴纳企业所得税。

--中国财政部1月27日发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。

--中国继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税 。

--中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业 。

--中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17% 。

--为进一步减轻小微企业负担，中国从今年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费 。

**改革**

*--国务院5月14日发文决定取消外债额度等49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

--国务院5月12日发布关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，优化进出口关税结构，逐步实施国际通行的退税政策，进一步完善出口退税分担机制。

--国务院4月28日常务会议部署完善消费品进出口相关政策，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围。

--国务院4月21日常务会议通过基础设施和公用事业特许经营管理办法，决定在基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。

--国务院4月17日发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

--国务院4月16日发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，2016年底前全部取缔不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。

--国务院4月15日常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。

--发改委3月31日发布鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见，从保障社会资本合法权益、完善项目财政补贴管理等，进一步明确国家的各项优惠和支持政策。

--新华社3月28日授权发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

--发改委和商务部3月13日发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。

--政府网3月13日发布国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定，取消和下放90项行政审批项目，并将21项工商登记前置审批事项改为后置审批。

--中国政府网1月29日发布国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，明确在全国范围内复制推广的改革事项包括投资管理领域，贸易便利化领域及金融领域等。

--中国国务院1月14日发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

注：*代表新增。（完）