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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 17:30 BJT

台湾汇市：台币连二日收涨站上逾半年高位，外资汇入力道强劲推升

* 外资汇入力道强劲，净汇入约1.7亿美元
    * 国际美元续弱，台币收涨创逾半年高位
    * 外资主导台币走势，市场关注后续动向

    路透台北5月14日 - 台币兑美元  周四连续第二日收升。汇银人士称，外资在台股虽由买
转卖，但国际美元明显走弱，外资汇入扩增；加以出口商担心台币续升，引爆恐慌性美元卖单，令台币收创逾
半年的高位。
    
    汇银人士指出，国际美元受到疲弱的销售数据影响而走弱，韩元等亚洲货币均呈升值格局。受外资保管行
继续抛售美元的激励，台币午后升幅明显扩大，至于进口商和央行则是逢低捡便宜，纷纷买入美元。
   
    〞美元实在太弱了，加上美系外商银行拚命丢美元，市场乎被外资牵着鼻子。〞一位大型外资保管银行交
员说。
    
    一位大型公股银行交易员表示，今天某大美系外商银行继续丢出美元，不过，〞老大（央行）有出来防守
，买入大量美元。〞
    
    他们提到，台币升至30.550附近即见央行的美元买盘出笼。另外一家大型公股银行交易员指出，今天外资
净汇入约1.7亿美元，上日净汇入约1.3亿美元。外资动态持续主导台币后势方向。
    
    至于出口商方面，交易员也提到，台币午后盘升势凶猛，也引发出口商的美元卖盘恐慌出笼，加剧台币升
势。
    
   大多数新兴亚洲货币周四上涨，因美国4月零售销售数据令人失望；韩元兑美元 当地市场收报1,
090.5，涨幅为0.8%，创近两个月最大单日涨幅。

    台湾股市周四收低逾1%；台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超57.18亿台币。
    
    台币今日实质交易区间在30.532-30.639；上日交易区间在30.658-30.710。交易员预估明日台币主要实质
交易暂看在30.500-30.700间。

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，显示市场持续看空
美元；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.530/30.560，上日收在30.650。 
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：        
    5月15日(五)：韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消
费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産
和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据；
       
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.681    30.780  30.532-30.780   30.780     6.47    5.03
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.682    30.780  30.535-30.780   30.780     3.51    2.51
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期           -0.040/-0.025        0.010/0.020   
 美元/台币六个月期           -0.095/-0.070       -0.040/-0.020
 (完)
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