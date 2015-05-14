台湾汇市：台币连二日收涨站上逾半年高位，外资汇入力道强劲推升

* 外资汇入力道强劲，净汇入约1.7亿美元 * 国际美元续弱，台币收涨创逾半年高位 * 外资主导台币走势，市场关注后续动向 路透台北5月14日 - 台币兑美元 周四连续第二日收升。汇银人士称，外资在台股虽由买 转卖，但国际美元明显走弱，外资汇入扩增；加以出口商担心台币续升，引爆恐慌性美元卖单，令台币收创逾 半年的高位。 汇银人士指出，国际美元受到疲弱的销售数据影响而走弱，韩元等亚洲货币均呈升值格局。受外资保管行 继续抛售美元的激励，台币午后升幅明显扩大，至于进口商和央行则是逢低捡便宜，纷纷买入美元。 〞美元实在太弱了，加上美系外商银行拚命丢美元，市场乎被外资牵着鼻子。〞一位大型外资保管银行交 员说。 一位大型公股银行交易员表示，今天某大美系外商银行继续丢出美元，不过，〞老大（央行）有出来防守 ，买入大量美元。〞 他们提到，台币升至30.550附近即见央行的美元买盘出笼。另外一家大型公股银行交易员指出，今天外资 净汇入约1.7亿美元，上日净汇入约1.3亿美元。外资动态持续主导台币后势方向。 至于出口商方面，交易员也提到，台币午后盘升势凶猛，也引发出口商的美元卖盘恐慌出笼，加剧台币升 势。 大多数新兴亚洲货币周四上涨，因美国4月零售销售数据令人失望；韩元兑美元 当地市场收报1, 090.5，涨幅为0.8%，创近两个月最大单日涨幅。 台湾股市周四收低逾1%；台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超57.18亿台币。 台币今日实质交易区间在30.532-30.639；上日交易区间在30.658-30.710。交易员预估明日台币主要实质 交易暂看在30.500-30.700间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，显示市场持续看空 美元；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.530/30.560，上日收在30.650。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月15日(五)：韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消 费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産 和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.681 30.780 30.532-30.780 30.780 6.47 5.03 元太外汇经纪公司 30.682 30.780 30.535-30.780 30.780 3.51 2.51 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.095/-0.070 -0.040/-0.020 (完)