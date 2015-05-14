中国债市动态：宽资金及放松预期支撑现券，关注收益率降速过快风险

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透北京5月14日 - 中国银行间债市周四现券继续向好，因资金极度充裕，及不佳经济数据令市场预期未来政策仍将放松。虽然对现券后市看法依旧较为乐观，但收益率过快大挫可能引发的短期反弹风险也值得关注。
新债发行市场上，农发行稍早招标的四期债表现较好，利率互换亦明显普降。
上海一银行交易员表示，早盘现券在强盛买盘推动下，短端等收益率继续下行。不过短短数日内收益率跌幅过大，不排除会出现小幅反弹的可能。
以一年期国开债150206券的中债估值 为例，至周三晚最新报在2.6541%，较上周五跌逾60个基点(bp)。
不过整体来看，资金价格不断创下新低，以及政策预期持续向宽，市场对现券后市乐观判断未改。
“长短端(收益率)都下了一些，一些老券也在下，...之后市场的风险偏好可能会相对提升，利率和信用债都应该有比较好的走势。”北京一银行交易员称。
周三公布的工业、投资、消费以及信贷、社融等数据均不如预期。业内人士认为，经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。另外，此前悬而未决的地方债务置换，也出现部分定向发行的转机，都对现券形成支撑。
国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报97.705元，较上日结算价涨0.21%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.400元，较上日结算价涨0.13%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2