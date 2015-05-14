中国债市动态：宽资金及放松预期支撑现券，关注收益率降速过快风险

路透北京5月14日 - 中国银行间债市周四现券继续向好，因资金极度充裕，及不佳经济数据令市场预期未来政策仍将放松。虽然对现券后市看法依旧较为乐观，但收益率过快大挫可能引发的短期反弹风险也值得关注。

新债发行市场上，农发行稍早招标的四期债表现较好，利率互换亦明显普降。

上海一银行交易员表示，早盘现券在强盛买盘推动下，短端等收益率继续下行。不过短短数日内收益率跌幅过大，不排除会出现小幅反弹的可能。

以一年期国开债150206券的中债估值 为例，至周三晚最新报在2.6541%，较上周五跌逾60个基点(bp)。

不过整体来看，资金价格不断创下新低，以及政策预期持续向宽，市场对现券后市乐观判断未改。

“长短端(收益率)都下了一些，一些老券也在下，...之后市场的风险偏好可能会相对提升，利率和信用债都应该有比较好的走势。”北京一银行交易员称。

周三公布的工业、投资、消费以及信贷、社融等数据均不如预期。业内人士认为，经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。另外，此前悬而未决的地方债务置换，也出现部分定向发行的转机，都对现券形成支撑。