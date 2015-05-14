更新版 1-中国金融：注册制后首批ABS信披指引将问世，ABS发行料提速--消息

* 中国央行即将下发ABS信息披露指引--消息

* 一季度发行节奏放缓的ABS产品规模将明显提速

* 指引新增披露发起机构同类贷款历史数据信息 (新增更多细节和评论)

路透北京5月14日 - 为规范和推动“注册制”下信贷资产证券化(ABS)产品的发行，两位消息人士周四对路透表示，中国央行即将下发ABS信息披露指引；市场预期，指引对产品信息披露要求明确后，一季度发行节奏放缓的ABS产品规模将明显提速。

其中一位消息人士透露，首批公布两个ABS信息披露指引均主要针对车贷和房贷两类基础资产,并强调项目注册制申请人除了需披露资产池统计信息，还要披露发起机构同类贷款的历史数据信息。

“披露历史数据这一点上，起初机构还是有些疑虑；信贷资产质量信息是金融机构的核心数据，而且以现在机构的信息化水平，调出过去多年某一类信贷资产的信息也需要时间。”上述人士说。

另一位消息人士表示，第一批制定公布的信贷资产证券化信息披露指引选择车贷和房贷两类基础资产，主要是考虑这两种资产的标准化程度比较高，资产同质性强，且风险集中度较低；另外，国际上也已经有较成熟的模式。

他称，央行实施信贷资产证券化注册制后第一单证券化产品也会很快出来，车贷项目会快一些，而房贷资产证券化项目稍微晚一些。

路透已就此事联系中国央行，但尚未获得其回复。

据中国央行4月初公告，符合条件的机构可向央行申请注册，并在有效期内自主发行信贷资产支持证券，这意味着注册制正式启动；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。

中债资信ABS团队发布报告指出，是次两个资产证券化信息披露指引的推出意义较大，投资者可以更好地通过详细的信息要素判断产品的风险，从而积极地参与到ABS市场中；而随着估值技术的成熟、投资者风险识别能力的提升、市场规模的不断扩大，流动性的问题也会逐步得到解决。

中国国务院常务会议周三决定，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，也是ABS市场即将扩容的信号。中金报告称，资产证券化历史上已经历了四轮试点，从去年开始进入正轨，今年信贷资产证券化发行规模在3,000-5,000亿元估计较为合理。

尽管市场普遍认为，“备案制”、“注册制”的相继落地会刺激信贷资产证券化产品的发行明显扩容。然看一季度数据，信贷资产支持证券共计发行17单、507.87亿元，环比去年四季度的26单、1,095.8亿元大幅下降，发行速度及规模未能如预期大幅增长。

**供需推动市场扩容**

对于此番将发布的信息披露指引和将落地ABS项目，一位市场人士表示，在基础资产方面，车贷的收益率比较高，利润厚，各机构做车贷项目的热情也比较高；虽然房贷利率低，机构甚至赔钱做，但发起银行可以将低收益房贷出表，提高自己的息差，美化报表。

另一位有项目经验的市场人士称，此次披露历史信贷数据的规定相比以前是一个新要求，以前类似的信息只写在ABS项目的路演材料里；不过，这对发起机构积极性也不会形成阻碍，一些发起银行在定期报告里也会有披露，只是现在中介方麻烦一点。

供给端具备发行的动力外，信贷资产证券化在需求端也逐渐增加吸引力。一位券商投行部人士称，此前很多项目的次级多是银行理财来持有，现在一些私募等机构也越来越多地询问信贷证券化资产的投资价值。

不过，亦有商业银行人士指出，银行做信贷资产证券化的热情有限，主要由于经济下行，优质资产越来越少，把过去高收益的资产转出，也没有更多好的资产配置渠道。

另外，中债资信报告称，此次信贷资产证券化的信息披露指引借鉴了美国资产证券化方面先进规则。对此，浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称，这是在规则方面和国外接轨，今后可能会海外发行信贷资产证券化产品，吸引海外资金。

一位大型商业银行人士认为，资产证券化更多与国际接轨，也利好人民币国际化，在人民币出海的同时，也应有更多具有投资价值的资产可供海外投资者介入。

中国资产证券化产品包括央行和银监会体系的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持证券等几个序列。

此前，证监会已给券商发文，就放开资产证券化产品审批权方面征求各方意见，并试图推出负面管理清单。当时讨论稿显示，此后资产证券化产品审批执行负面清单，即只要支持资产不属于负面清单之列，均可以通过备案发行，而不再需要经过繁杂的审批过程。