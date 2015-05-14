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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 14:29 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率收微跌，观望美国30年公债标售

* 外空内多导致观望，台债陷入狭幅格局
    * 观察今晚美国30年公债标售，或引领债市走向
    * 五年券104/6面临换券，但卖压轻微

    路透台北5月14日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周四收盘微跌。交易员
表示，台债面临外空内多的环境，做多做空均不宜，持券观望为上策。    
    
    他们指出，美国财政部今晚将标售160亿美元30年期公债，由于这波国际债市的空头走势就是从长券端发
动，因此标售结果的好坏，将牵动后市表现。
        
     〞看标(美国30年债)的结果，若殖利率突破3.1%，又会是另一个故事。〞一位票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员也称，近期国际油价反弹以及欧洲通缩疑虑渐除，导致德债牵动美债殖利率向上飙升，
长券端更是杀盘重心。在市场信心不稳之际标售30年券，结果好坏对后市影响相当大。
    
    交易员表示，虽然美债殖利率弹升，不过台债具备资金与筹码优势，表现相对稳健，由于市场对今年升息
的预期低，因此只要殖利率有反弹机会，反而是买入养券的良机，在筹码愈来愈集中下，利率波动的幅度更小
。
    
     〞10年券在1.60%上方支撑都很强，只能在区间内整理。〞一位证券商交易员说。
    
    票券商交易员指出，台债本身的条件有利多方，纵然外部环境偏空，但空头也不愿意冒险，这也使得104/
5R的空单未平仓量仅不到70亿台币。
    
    至于先前交投热络的五年券104/6 ，虽有同年期新券104/9 将于下周五开始发行
前交易的利空，不过交易员认为，目前市场资金充沛，不少银行等着买券，在空方不愿冒进下，成交急遽萎缩
。  
    
    交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在1.00-1.04%；10年增额券104/5R
期 则料在1.58-1.63%。 
    
    美国公债收益率周三收高，交投震荡，此前美国财政部标售的240亿美元10年期新债获得强劲需求，这是
较高收益率正吸引一些买家回场的迹象。30年期公债收益率 升至3.07%，两周前报2.60%。五年期/
30年期公债收益率差 由两周前的130个基点升至150个基点。      
     
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
  5   104/6                   +0.10       1.0225   1.0210-1.0230        6.5
  10  104/5R                  -0.10       1.6028   1.6028-1.6100      116.5
     
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：      
    5月14日(四)
    美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)；美国核心最终需求PPI；加拿大3月新屋价格指数；菲律宾央行举
行货币政策会议；欧洲复兴开发银行2015年会暨商业论坛；英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议，希腊
总理和财长等发表主旨演讲；    
    5月15(五)
    韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消费者信心指数
；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産出
；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据。
     
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.6000
          5       104/6                       1.0225
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                  

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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