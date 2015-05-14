主要国家经济指标预测--5月15日****

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月15日(四) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -2.1% +0.7% 5月15日(五) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 0000 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -- -8.1% 进口(较上年同期) -- -17.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差85 -- 韩国央行指标利率 5月 -- 1.75% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +2.5% -0.9% (较上年同期) +1.0% -1.3% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正5 负1.19 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +1.2% -1.7% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.6% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% 产能利用率 78.4% 78.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 96.0 95.9 现况指数 107.0 107.0 预期指数 88.6 88.8 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入41 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出63 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月14日(四) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 9.0% -- 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 63.9% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月9日当周 26.4 27.5 四周均值(万人) 27.175 -- 续领失业金人数(万人) 5月2日当周 222.9 224.0 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.4% +0.2% (较上年同期) -1.3% -0.8% 核心最终需求PPI(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.8% +1.1% 1230 加拿大新屋价格指数 3月 0.0% +0.1% (完)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9