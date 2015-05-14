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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--5月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    5月15日(四)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 4月         +0.1%    +0.3%
                             (较上年同期)                         -2.1%    +0.7% 
    
    5月15日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            4月         --       41.7
    0000 韩国出口(较上年同期)                    4月修正值         --      -8.1%
             进口(较上年同期)                                      --     -17.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差85
    --   韩国央行指标利率                              5月         --      1.75%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   4月         --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      -3.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        3月        +2.5%    -0.9%
                       (较上年同期)                               +1.0%    -1.3%
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                5月          正5   负1.19
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      3月        +1.2%    -1.7%
    1315 美国工业生产(较前月)                          4月        +0.1%    -0.6%
             制造业产出(较前月)                                   +0.2%    +0.1%
             产能利用率                                           78.4%    78.4%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         5月初值         96.0     95.9
                                  现况指数                        107.0    107.0
                                  预期指数                         88.6     88.8
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    3月          --  净流入41
         外国购买美国公债(亿美元)                                   --  净卖出63
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值

    5月14日(四)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      5月          9.0%      --
    0300 新西兰公债外资持有比例                       4月         63.9%      --    
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)              5月9日当周      26.4      27.5 
                         四周均值(万人)                          27.175      --
                 续领失业金人数(万人)              5月2日当周     222.9    224.0
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)      4月         -0.4%    +0.2%
                                        (较上年同期)              -1.3%    -0.8%
              核心最终需求PPI(较前月)                             -0.2%    +0.1%
                                (较上年同期)                      +0.8%    +1.1%
    1230 加拿大新屋价格指数                           3月          0.0%    +0.1% (完)
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