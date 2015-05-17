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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--5月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    5月17日(日)
    2350 日本机械订单(较前月)                          3月         --        --
                     (较上年同期)                                  --        -- 
    5月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                 4月          --      +0.5%
    0430 日本工业生产                            3月修正值         --      -0.3%
             产能利用率(较前月)                                    --      -3.2%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      3月         --      -2.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  3月         --   顺差6.91
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差35.38
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          5月         57         56
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      -0.1%
                                (较上年同期)                       --      -3.7%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第一季       -0.7%     -0.4%
                                  产出物价                        持平     -0.1%    
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值

    5月14日(四)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 4月         +0.1%    +0.1%
                             (较上年同期)                         -2.1%    -2.1% 
    
    5月15日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            4月         41.5      --
    0000 韩国出口(较上年同期)                    4月修正值        -8.0%      --
             进口(较上年同期)                                    -17.8%      --
             贸易收支(亿美元)                                    顺差85      --
    --   韩国央行指标利率                              5月        1.75%    1.75%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   4月        -2.1%      --
                            (较上年同期)                          -5.2%      --
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        3月        +3.9%    +2.5%
                       (较上年同期)                               +1.6%    +1.0%
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                5月       正3.09      正5
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      3月        +2.9%    +1.2%
    1315 美国工业生产(较前月)                          4月        -0.3%    +0.1%
             制造业产出(较前月)                                    0.0%    +0.2%
             产能利用率                                           78.2%    78.4%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         5月初值         88.6     96.0
                                  现况指数                         99.8    107.0
                                  预期指数                         81.5     88.6
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    3月    流出1,009      --
         外国购买美国公债(亿美元)                              净买入99      -- (完)

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