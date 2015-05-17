主要国家经济指标预测--5月18日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月17日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -- (较上年同期) -- -- 5月18日(一) 0130 澳洲新车销售 4月 -- +0.5% 0430 日本工业生产 3月修正值 -- -0.3% 产能利用率(较前月) -- -3.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差6.91 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.38 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 57 56 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -0.7% -0.4% 产出物价 持平 -0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月14日(四) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -2.1% -2.1% 5月15日(五) 0500 日本消费者信心指数 4月 41.5 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -8.0% -- 进口(较上年同期) -17.8% -- 贸易收支(亿美元) 顺差85 -- -- 韩国央行指标利率 5月 1.75% 1.75% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -2.1% -- (较上年同期) -5.2% -- 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +3.9% +2.5% (较上年同期) +1.6% +1.0% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正3.09 正5 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +2.9% +1.2% 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.3% +0.1% 制造业产出(较前月) 0.0% +0.2% 产能利用率 78.2% 78.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 88.6 96.0 现况指数 99.8 107.0 预期指数 81.5 88.6 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 流出1,009 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入99 -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。