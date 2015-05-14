美国与加拿大经济指标预测--5月15日-5月22日****

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月11日当周
5月15日(五)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 正5 负1.19
1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +1.2% -1.7%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.6%
制造业产出(较前月) +0.2% +0.1%
产能利用率 78.4% 78.4%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 96.0 95.9
现况指数 107.0 107.0
预期指数 88.6 88.8
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入41
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出63
5月18日当周
5月18日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 57 56
5月19日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 107.2 104.2
房屋开工年率(万户) 101.0 92.6
5月20日(三)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -- -0.4%
5月21日(四)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.42
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 525 519
1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.3% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 8 7.5
1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负2
综合指数 -- 负7
5月22日(五)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 -0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +1.2%
央行核心CPI(较前月) -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- +1.7%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 54.5 54.1 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。