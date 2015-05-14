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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 14:20 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美零售销售数据让人失望

美元指数 跌至近三个月低点，因周三数据显示美国4月零售销售持平，逊于市场预估的成长0.5%。

德债及美债收益率续升，压抑风险意愿，但汇市投资人焦点偏重于美国数据疲软。美国数据疲软可能导致美国升息时间延后。

西太平洋银行外汇策略分析师Jonathan Cavenagh指出，在美国数据趋弱之下，亚洲债券收益率曲线陡化，短线上风险似乎是倾向亚洲货币走强。

Cavenagh表示，如果陡化趋势持续，仍有可能不利于新兴亚币，但美元走弱基调似乎主导短线市况。

马币(林吉特)兑美元一度升值0.8%，至3.5680，为5月7日以来最强水准。

泰铢走升，因美元走贬之际，外资及本地投资人回补泰铢空头。

出口商亦买进泰铢结算，泰铢兑美元在34.00水准似有技术支撑。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.09 119.16 +0.06 +0.48 119.66

坡元 1.3186 1.3248 +0.47 +0.56 1.3260

台币 30.576 30.780 +0.67 +3.73 31.718

韩元 1089.64 1099.70 +0.92 +0.89 1099.30

泰铢 33.36 33.58 +0.66 -1.38 32.90

菲律宾披索 44.54 44.73 +0.43 +0.40 44.72

印尼卢比* 13135.00 13135.00 +0.00 -5.75 12380.00

印度卢比 63.86 64.10 +0.38 -1.30 63.03

马币 3.5735 3.5965 +0.64 -2.15 3.4965

人民币 6.2006 6.2044 +0.06 +0.05 6.2040

* 印尼金融市场因假期休市。(完)

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