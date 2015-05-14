新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美零售销售数据让人失望

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
美元指数 跌至近三个月低点，因周三数据显示美国4月零售销售持平，逊于市场预估的成长0.5%。
德债及美债收益率续升，压抑风险意愿，但汇市投资人焦点偏重于美国数据疲软。美国数据疲软可能导致美国升息时间延后。
西太平洋银行外汇策略分析师Jonathan Cavenagh指出，在美国数据趋弱之下，亚洲债券收益率曲线陡化，短线上风险似乎是倾向亚洲货币走强。
Cavenagh表示，如果陡化趋势持续，仍有可能不利于新兴亚币，但美元走弱基调似乎主导短线市况。
马币(林吉特)兑美元一度升值0.8%，至3.5680，为5月7日以来最强水准。
泰铢走升，因美元走贬之际，外资及本地投资人回补泰铢空头。
出口商亦买进泰铢结算，泰铢兑美元在34.00水准似有技术支撑。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.09 119.16 +0.06 +0.48 119.66
坡元 1.3186 1.3248 +0.47 +0.56 1.3260
台币 30.576 30.780 +0.67 +3.73 31.718
韩元 1089.64 1099.70 +0.92 +0.89 1099.30
泰铢 33.36 33.58 +0.66 -1.38 32.90
菲律宾披索 44.54 44.73 +0.43 +0.40 44.72
印尼卢比* 13135.00 13135.00 +0.00 -5.75 12380.00
印度卢比 63.86 64.10 +0.38 -1.30 63.03
马币 3.5735 3.5965 +0.64 -2.15 3.4965
人民币 6.2006 6.2044 +0.06 +0.05 6.2040
* 印尼金融市场因假期休市。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/李婷仪)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2