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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 14:33 BJT

日本个股：夏普称获得17亿美元银行贷款，将在日本裁员约3,500人

夏普称，企业重组基金--Japan Industrial Solutions也将提供250亿日圆资金。

作为条件，夏普将进一步实施重组，包括将全球雇员裁撤10%，其中本土将裁员约3,500人。

上一财年夏普净亏2,223.5亿日圆(19亿美元)，为四年中的第三年亏损。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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