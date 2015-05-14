《国际主要央行公开市场操作一览》--5月14日

路透上海5月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月28-29日议息会议后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明并显示，FED将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/13 隔夜逆回购 -921.29 0.05%

5/12 隔夜逆回购 -813.78 0.05%

5/11 隔夜逆回购 -873.31 0.05%

5/8 三天逆回购 -914.84 0.05%

5/7 隔夜逆回购 -945.05 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储副主席杜德利表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/12 七天期反向交易 906.223 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔称，欧元区经济复苏主要受欧元疲软和低油价的支撑，但这些暂时性因素的影响料将消退。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 211,530

5月1日 208,970

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当期变化 +2,560

注：5/4-5/6为日本公众假期。

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，经济正在逐步走出衰退，但他也承认去年上调消费税对经济成长的冲击要大于最初预期。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与当日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行991亿台币存单，与当日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额增23亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,260.5亿台币存单，含两年期存单200亿。与当日存单到期金额2,055.5亿台币相较，存单发行余额增205亿。 (完)