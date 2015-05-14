《国际主要央行公开市场操作一览》--5月14日

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透上海5月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月28-29日议息会议后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明并显示，FED将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。
日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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5/13 隔夜逆回购 -921.29 0.05%
5/12 隔夜逆回购 -813.78 0.05%
5/11 隔夜逆回购 -873.31 0.05%
5/8 三天逆回购 -914.84 0.05%
5/7 隔夜逆回购 -945.05 0.05%
《本周主要新闻》
--美联储副主席杜德利表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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5/12 七天期反向交易 906.223 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委科尔称，欧元区经济复苏主要受欧元疲软和低油价的支撑，但这些暂时性因素的影响料将消退。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 211,530
5月1日 208,970
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当期变化 +2,560
注：5/4-5/6为日本公众假期。
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，经济正在逐步走出衰退，但他也承认去年上调消费税对经济成长的冲击要大于最初预期。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与当日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行991亿台币存单，与当日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额增23亿。
--台湾央行周一公布，共发行2,260.5亿台币存单，含两年期存单200亿。与当日存单到期金额2,055.5亿台币相较，存单发行余额增205亿。 (完)
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4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2