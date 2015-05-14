全球金市：金价接近五周高点，疲软美国数据缓解升息疑虑

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
周三公布的数据显示，美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。
该数据公布后，美元兑一篮子货币跌至逾三个月低点，因投资者担心美联储可能推迟加息。
“美国零售业普遍疲软，证实了我们的观点，即美联储目前受到束缚，无法放开手脚调整利率，”辉立期货分析师Howie Lee说。他还补充说，如果推迟升息，金价将受到良好支撑。
但美国第一季度经济增长放缓，因美元走强、严冬及油价下跌打击了企业利润，并使消费者不愿支出。美联储表示，只有在经济数据表明经济走强的情况下才会加息。
推迟加息将进一步打击美元，并提振不孳息资产黄金的价格。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1214.1 -1.13 -0.09
现货银 17.085 -0.045 -0.26
现货铂金 1148.4 0.4 0.03
现货钯金 785 1.13 0.14
COMEX期金 1214.1 -4.1 -0.34
COMEX期银 17.13 -0.091 -0.53
汇率
欧元/美元 1.1375
美元指数 93.5
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/白云; 审校 于春红)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2