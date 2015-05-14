全球金市：金价接近五周高点，疲软美国数据缓解升息疑虑

周三公布的数据显示，美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

该数据公布后，美元兑一篮子货币跌至逾三个月低点，因投资者担心美联储可能推迟加息。

“美国零售业普遍疲软，证实了我们的观点，即美联储目前受到束缚，无法放开手脚调整利率，”辉立期货分析师Howie Lee说。他还补充说，如果推迟升息，金价将受到良好支撑。

但美国第一季度经济增长放缓，因美元走强、严冬及油价下跌打击了企业利润，并使消费者不愿支出。美联储表示，只有在经济数据表明经济走强的情况下才会加息。

推迟加息将进一步打击美元，并提振不孳息资产黄金的价格。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1214.1 -1.13 -0.09

现货银 17.085 -0.045 -0.26

现货铂金 1148.4 0.4 0.03

现货钯金 785 1.13 0.14

COMEX期金 1214.1 -4.1 -0.34

COMEX期银 17.13 -0.091 -0.53

汇率

欧元/美元 1.1375

美元指数 93.5

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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