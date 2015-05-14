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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元录得近两个月最大日涨幅，因美国数据让人失望

路透首尔5月14日 - 韩元兑美元周四录得近两个月最大单日涨幅，因外界广泛认为低迷的美国零售销售数据降低了美联储提早加息的理由。

韩元兑美元 当地市场收报1,090.5，涨幅为0.8%，上一日收盘价为1,099.7。(完)

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