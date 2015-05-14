欧洲经济：今年乌克兰经济萎缩程度料加深--欧洲复兴开发银行

* EBRD略为上调地区经济预估，但仍指成长迟滞

* 乌克兰经济2015年料下滑7.5%

* 俄罗斯经济今年料萎缩4.5%，1月时预测萎缩4.8%

* 俄罗斯经济萎缩给临近国家经济带来压力

路透第比利斯5月14日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周四发布最新预估，对地区35国经济形势的描绘变得略为明亮一些，但仍预期乌克兰今年经济萎缩幅度可能达到7.5%，超过原来预期。

EBRD成立于1991年，最初的目的是向东欧的前苏联加盟共和国进行投资。该行此次在格鲁吉亚首都第比利斯召开年度会议之际，正值东西方关系降至冷战以来的冰点。

EBRD在最新预估中指出，地区内经济前景分化的情况日益严重，乌克兰紧张局势的影响盖过了其它地区初步显露的改善迹象。

一方面乌克兰经济今年萎缩幅度料超过去年，也大于EBRD在1月时预测的5.0%；但同时波兰等核心经济体预计将加快成长，因国内以及欧元区利率均处在纪录低点。欧元区是此区域最大的出口市场。

预计俄罗斯经济仍将因西方制裁的影响而深陷在衰退当中，不过EBRD目前预计其萎缩幅度为4.5%，小于1月时预估的4.8%，因全球石油价格反弹。但这仍逊于上个月国际货币基金组织(IMF)的预测。

“我们的确有乐观的理由，特别是对那些与欧元区联系紧密的国家，”EBRD首席经济学家Hans Peter Lankes表示，“但对很多其他经济体而言，俄罗斯的衰退是个令人担忧的因素。”

EBRD开展业务的国家(link.reuters.com/tuc74w)

乌克兰局势对俄罗斯造成的影响(link.reuters.com/vyr37v)

俄罗斯与乌克兰和哈萨克斯坦的关联(link.reuters.com/gym76v)

**俄罗斯经济衰退**

俄罗斯的严重衰退给那些与俄国有密切经济联系的国家带来远超预期的影响，比如东欧、高加索和中亚的国家。

俄罗斯经济明年料萎缩近2%，相比之下，EBRD业务范围内的几乎每个国家，包括乌克兰，则都预计实现增长。

“(俄罗斯)可能面临更长时间的低增长或停滞。低油价和制裁举措给俄罗斯已然脆弱的经济带来伤害，该国本就存在根深蒂固的结构性问题，”EBRD说道。