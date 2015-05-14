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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 14:22 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元走势沉重

0611GMT -

* 新西兰元/美元上涨0.59%，欧元/美元涨0.24%，美元/韩元跌0.83%，美元/马币跌0.7%

* 日股日经指数跌0.98%，沪综指跌0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.06%，美国10年期公债收益率报2.2831%，布兰特原油下滑0.27%

* 美国参议院就一项泛太平洋贸易协定投票达成协议

* 希腊排除举行公投可能，继续争取与债权人在月底前达成协议

* 新西兰第一季零售销售较前季增长2.7%，创纪录最大增幅 (完)

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