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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 14:28 BJT

日本股市：日经指数收跌1%至近一周低点，受全球债市疑虑影响

路透东京5月14日 - 日本股市日经指数周四收跌至近一周低点，因全球债市收益率(殖利率)再度上扬引发市场不安，但Konica Minolta股价跳涨，因该公司加入扩大派息的行列。

日经指数 收盘下跌1.0%至19,570.24点，为5月8日以来最低收位。

东证股价指数 收低0.8%至1,591.49点，JPX日经400指数 亦下跌0.8%至14,377.97点。

Konica Minolta 股价飙涨12%，该公司先前公布强劲财报之余还宣布股票回购及扩大派息。(完)
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