台湾已公布经济指标--2015/5/15

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 3月 +6.49% +2.72% r 5/25 -- 季调失业率 3月 3.75% 3.74% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 -0.80% -0.61% R 6/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,181.74 4,146.89 6/5 -- 商品出口(y/y) 4月 -11.7% -8.9% 6/8 -- 商品进口(y/y) 4月 -22.1% -17.8% 6/8 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +6.57% +6.51% 5/25 -- 外销订单(y/y) 3月 +1.3% -2.7% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 191.8 +150.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +18.2 +41.8 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.46% +3.35% 5/22 -- (Q1概估值) (Q4统计值) (统计值 ) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元