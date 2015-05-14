《热点透视》杜邦三箭齐发，击败维权投资人

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 王颖
路透纽约5月13日 - 化工业巨擘杜邦(DuPont) 给美国公司做出榜样，向它们展示了如何对付维权投资人。该公司股东周三挫败了由佩尔茨(Nelson Peltz)掌管的特里安基金(Trian Fund Management)，使其占有杜邦董事会四个席位的企图未能得逞。
对于杜邦执行长Ellen Kullman来说，最得力的杀手鐧就是近期公司不俗的财务表现。自她2009年年初上任以来，投资者回报水平上升了两倍多，轻松超过标普500指数和众多竞争对手。上佳的财务表现，略为削弱了佩尔茨最初提出削减成本并将公司分拆的诉求。佩尔茨要求杜邦一分为二，分为增长缓慢但财源滚滚的化工公司，以及增长迅猛的农业和营养保健公司。也许按照佩尔茨的计画做会更好，但从杜邦的表现来看，投资者宁可相信公司管理层的抉择。
另外，Kullman制定了可信的财务计划，还特地选用了维权投资者的通常会试图动用的一些主要工具。杜邦因此承诺削减10亿美元成本并回购50亿美元股票。公司高管还称，这可能会耗费投资者10亿美元现值，这可能使更多股东倒向了杜邦管理层一边。
最后一点，杜邦还回击了另一个维权投资人最爱用的主张：董事会死气沉沉，缺乏相应经验和明确的问责机制。杜邦2月的行动使这种批评不攻自破，公司当时宣布Edward Breen和James Gallogly进入董事会，二人分别是Tyco International 和LyondellBasell 的前执行长。
尽管如此，投票结果似乎还是比较接近的。具体数字尚未公布，但据知情人士透露，很多维权经理人支持佩尔茨。这就意味着，如果管理层不严格控制成本，就会有许多人站出来批评；而如果佩尔茨仍是股东，也许战争还有续集。(完) (译文审校 张明钧)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2