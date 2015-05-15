更正-《热点透视》杜邦三箭齐发，击败维权投资人(5月14日)

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(因译文有误，内文第三段应为...这可能会耗费投资者“100亿美元现值”，非“10亿美元现值”)
撰稿 Robert Cyran 编译 王颖
路透纽约5月13日 - 化工业巨擘杜邦(DuPont) 给美国公司做出榜样，向它们展示了如何对付维权投资人。该公司股东周三挫败了由佩尔茨(Nelson Peltz)掌管的特里安基金(Trian Fund Management)，使其占有杜邦董事会四个席位的企图未能得逞。
对于杜邦执行长Ellen Kullman来说，最得力的杀手鐧就是近期公司不俗的财务表现。自她2009年年初上任以来，投资者回报水平上升了两倍多，轻松超过标普500指数和众多竞争对手。上佳的财务表现，略为削弱了佩尔茨最初提出削减成本并将公司分拆的诉求。佩尔茨要求杜邦一分为二，分为增长缓慢但财源滚滚的化工公司，以及增长迅猛的农业和营养保健公司。也许按照佩尔茨的计画做会更好，但从杜邦的表现来看，投资者宁可相信公司管理层的抉择。
另外，Kullman制定了可信的财务计划，还特地选用了维权投资者的通常会试图动用的一些主要工具。杜邦因此承诺削减10亿美元成本并回购50亿美元股票。公司高管还称，这可能会耗费投资者100亿美元现值，这可能使更多股东倒向了杜邦管理层一边。
最后一点，杜邦还回击了另一个维权投资人最爱用的主张：董事会死气沉沉，缺乏相应经验和明确的问责机制。杜邦2月的行动使这种批评不攻自破，公司当时宣布Edward Breen和James Gallogly进入董事会，二人分别是Tyco International 和LyondellBasell 的前执行长。
尽管如此，投票结果似乎还是比较接近的。具体数字尚未公布，但据知情人士透露，很多维权经理人支持佩尔茨。这就意味着，如果管理层不严格控制成本，就会有许多人站出来批评；而如果佩尔茨仍是股东，也许战争还有续集。(完) (译文审校 张明钧)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元