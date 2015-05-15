更正-《热点透视》杜邦三箭齐发，击败维权投资人(5月14日)

(因译文有误，内文第三段应为...这可能会耗费投资者“100亿美元现值”，非“10亿美元现值”)

撰稿 Robert Cyran 编译 王颖

路透纽约5月13日 - 化工业巨擘杜邦(DuPont) 给美国公司做出榜样，向它们展示了如何对付维权投资人。该公司股东周三挫败了由佩尔茨(Nelson Peltz)掌管的特里安基金(Trian Fund Management)，使其占有杜邦董事会四个席位的企图未能得逞。

对于杜邦执行长Ellen Kullman来说，最得力的杀手鐧就是近期公司不俗的财务表现。自她2009年年初上任以来，投资者回报水平上升了两倍多，轻松超过标普500指数和众多竞争对手。上佳的财务表现，略为削弱了佩尔茨最初提出削减成本并将公司分拆的诉求。佩尔茨要求杜邦一分为二，分为增长缓慢但财源滚滚的化工公司，以及增长迅猛的农业和营养保健公司。也许按照佩尔茨的计画做会更好，但从杜邦的表现来看，投资者宁可相信公司管理层的抉择。

另外，Kullman制定了可信的财务计划，还特地选用了维权投资者的通常会试图动用的一些主要工具。杜邦因此承诺削减10亿美元成本并回购50亿美元股票。公司高管还称，这可能会耗费投资者100亿美元现值，这可能使更多股东倒向了杜邦管理层一边。

最后一点，杜邦还回击了另一个维权投资人最爱用的主张：董事会死气沉沉，缺乏相应经验和明确的问责机制。杜邦2月的行动使这种批评不攻自破，公司当时宣布Edward Breen和James Gallogly进入董事会，二人分别是Tyco International 和LyondellBasell 的前执行长。