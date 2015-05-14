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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:14 BJT

俄罗斯央行：将从5月13日起每天购买1-2亿美元外汇--声明

路透莫斯科5月14日 - 俄罗斯央行周四表示，该行决定自5月13日起，每天购买价值1-2亿美元的外汇以补充外汇储备。

“这项决定...的采行系考虑到国内汇市正常化的情况，并非用来支持特定的汇率水平，”央行在一份声明中表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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